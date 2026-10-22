Von Fachkräften bis Minijobs Gastro in Koblenz: Wie schwer ist die Personalsuche? Matthias Kolk 22.10.2026, 15:30 Uhr

i Bier zapfen, Gerichte herrichten, Gäste bedienen: In Gastronomiebetrieben fallen viele Aufgaben an, für die es oft auch viel Personal braucht. picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Gutes Personal zu finden, bleibt für Gastronomiebetriebe eine Herausforderung, sagt der Deutsche Hotellerie- und Gastronomieverband. Aber wie Betriebe in Koblenz das erleben, zeigt: Es geht nicht nur um das Finden, sondern auch ums Halten der Guten.

Viele Koblenzer sind mit dem Gastronomieangebot im Stadtzentrum zufrieden. In der letzten Bürgerumfrage der Verwaltung schnitt sie in Vergleichen wie zum Einzelhandel deutlich besser ab. Möglich machen das die vielen Menschen, die in den Gastrobetrieben arbeiten.







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