Stadtrat Rhens entscheidet Gastro im Kaisersaal soll nicht mehr verpachtet werden 19.12.2024, 13:00 Uhr

i Bei ihrer jüngsten Ratssitzung musste sich die Stadtspitze Rhens auch mit dem Thema Kaisersaalverpachtung beschäftigen. Stefanie Braun

Das Gebäude bleibt wohl auch noch Thema im nächsten Jahr. Denn an der Immobilie muss noch einiges getan werden, heißt es von der Stadtspitze. Auch dies war mit ein Grund, warum man sich gegen eine weitere Suche entschieden hat.

In seiner jüngsten und letzten Sitzung des Jahres 2024 stand auf der Tagesordnung des Stadtrates Rhens auch die Verpachtung der Gaststätte des Kaisersaals. Tatsächlich sind hier keine weiteren Bemühungen in Zukunft vorgesehen.Das Thema sei auch in den vorangegangenen Legislaturen immer wieder aufgekommen, erinnert Stadtbürgermeister Jörg Schüller.

