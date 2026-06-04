Rieseneinsatz in Koblenz
Gasleck: Wie die Retter Hand in Hand arbeiten
Allein 58 Kräfte der Feuerwehr waren am Dienstag in Koblenz im Einsatz, zudem viele weitere Rettungskräfte.
Allein 58 Kräfte der Feuerwehr waren am Dienstag in Koblenz im Einsatz, zudem viele weitere Rettungskräfte.
Ingo Beller

Es war eine Ausnahmesituation, das Gasleck am Dienstag in Koblenz, und es herrschte auf den Innenstadtstraßen phasenweise echtes Chaos – bei den Einsatzkräften lief indes alles sehr koordiniert ab. So viele Helfer waren im Einsatz.

Lesezeit 1 Minute
Viele Menschen irren am Dienstag durch die Koblenzer Innenstadt, Teile der Fußgängerzone sind gesperrt. An jedem Flatterband stehen Polizisten und helfen Passanten, ihr Ziel zu finden. An der Unfallstelle, dem Leck in der Gasleitung an der Motel-One-Baustelle in der City arbeiten Fachleute an der Schadensbehebung.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren