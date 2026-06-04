Rieseneinsatz in Koblenz Gasleck: Wie die Retter Hand in Hand arbeiten Doris Schneider 04.06.2026, 15:00 Uhr

i Allein 58 Kräfte der Feuerwehr waren am Dienstag in Koblenz im Einsatz, zudem viele weitere Rettungskräfte. Ingo Beller

Es war eine Ausnahmesituation, das Gasleck am Dienstag in Koblenz, und es herrschte auf den Innenstadtstraßen phasenweise echtes Chaos – bei den Einsatzkräften lief indes alles sehr koordiniert ab. So viele Helfer waren im Einsatz.

Viele Menschen irren am Dienstag durch die Koblenzer Innenstadt, Teile der Fußgängerzone sind gesperrt. An jedem Flatterband stehen Polizisten und helfen Passanten, ihr Ziel zu finden. An der Unfallstelle, dem Leck in der Gasleitung an der Motel-One-Baustelle in der City arbeiten Fachleute an der Schadensbehebung.







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