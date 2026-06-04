Es war eine Ausnahmesituation, das Gasleck am Dienstag in Koblenz, und es herrschte auf den Innenstadtstraßen phasenweise echtes Chaos – bei den Einsatzkräften lief indes alles sehr koordiniert ab. So viele Helfer waren im Einsatz.
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Viele Menschen irren am Dienstag durch die Koblenzer Innenstadt, Teile der Fußgängerzone sind gesperrt. An jedem Flatterband stehen Polizisten und helfen Passanten, ihr Ziel zu finden. An der Unfallstelle, dem Leck in der Gasleitung an der Motel-One-Baustelle in der City arbeiten Fachleute an der Schadensbehebung.