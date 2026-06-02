Rieseneinsatz in Innenstadt Gasleck in Koblenz: Die Gefahr ist gebannt Matthias Kolk

Doris Schneider 02.06.2026, 16:13 Uhr

i Jede Menge Einsatzkräfte sind in der Stadt unterwegs. Ingo Beller

Den halben Dienstag über schwebt die Gefahr durch ein Gasleck an einer Baustelle mitten in der Koblenzer Innenstadt wie ein Damoklesschwert über der Stadt, dazu kommt Verkehrschaos durch die Absperrungen. Am Nachmittag kommt dann die Entwarnung.

Um 16.12 Uhr kommt die erlösende Nachricht: Die defekte Gasleitung in Koblenz ist verschlossen, die Gefahr gebannt. Die Sperrungen können nun nach und nach wieder aufgehoben werden, Alltag kann wieder in der Koblenzer Innenstadt einkehren. Bereits um 15.







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