Den halben Dienstag über schwebt die Gefahr durch ein Gasleck an einer Baustelle mitten in der Koblenzer Innenstadt wie ein Damoklesschwert über der Stadt, dazu kommt Verkehrschaos durch die Absperrungen. Am Nachmittag kommt dann die Entwarnung.
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Um 16.12 Uhr kommt die erlösende Nachricht: Die defekte Gasleitung in Koblenz ist verschlossen, die Gefahr gebannt. Die Sperrungen können nun nach und nach wieder aufgehoben werden, Alltag kann wieder in der Koblenzer Innenstadt einkehren. Bereits um 15.