Im Rahmen des Glasfaserausbaus in Miesenheim wurde eine Gashochdruckleitung an der B256 durch einen Bagger beschädigt. Der Netzgesellschaft Energienetze Mittelrhein ist es gelungen, die Leitung ohne Unterbrechung der Versorgung zu reparieren.

Die Reparatur einer beschädigten Gashochdruckleitung an der B256 im Andernacher Stadtteil Miesenheim ist erfolgreich abgeschlossen. Die Leitung war im Zuge von Glasfaserarbeiten durch einen Bagger beschädigt worden, teilt die Energieversorgung Mittelrhein (evm) mit. Es wird mit Reparaturkosten in Höhe von rund 750.000 Euro gerechnet, schätzt die evm.

Die Energienetze Mittelrhein (enm) als zuständige Netzbetreiberin kann nun den Abschluss der technisch anspruchsvollsten Arbeiten vermelden. Da die Leitung direkt unter der stark befahrenen Bundesstraße verläuft, war ein Freilegen zum Zweck der Reparatur nicht möglich. Stattdessen wurde unter der B256 ein neuer Mikrotunnel erstellt, in den ein neues Rohrstück eingebracht wurde. Die Herausforderung: Die Verbindung mit der bestehenden Hochdruckleitung musste erfolgen, ohne die Gasversorgung zu unterbrechen und ohne die Bundesstraße zu sperren.

i Um das beschädigte Gasrohr außer Betrieb zu nehmen, wurde ein Mikrotunnel unter der B 256 gebohrt, durch den der neue Leitungsabschnitt gelegt werden konnte. Sascha Ditscher/evm. Sascha Ditscher/evm Gruppe

Hier kam erstmals bei der enm das sogenannte Hahnverfahren zum Einsatz. Dabei wurden unter laufendem Betrieb in mehreren Abschnitten Bypässe gelegt, über die das Gas weitergeleitet wurde, während das Hauptrohr abgesperrt war. In dieser Zeit konnte das neue Rohrstück sicher und dicht mit der bestehenden Leitung verbunden werden. Nach erfolgreichen Dichtigkeitsprüfungen und der Freigabe durch einen Sachverständigen wurde die Leitung wieder vollständig in Betrieb genommen und die Bypässe demontiert.

Christof Schüller, Projektleiter bei der enm, betont: „Ich bin allen Beteiligten aus unserem Unternehmen und den beauftragten Fachfirmen dankbar, dass die Zusammenarbeit so reibungslos verlaufen ist und wir die Gasversorgung während der gesamten Bauphase aufrechterhalten konnten.“

Weitere Arbeiten bis Oktober

In den kommenden Wochen erfolgen noch abschließende Arbeiten sowie der Rückbau der Baustelle. Verkehrsteilnehmer müssen weiterhin mit Einschränkungen auf der B256 in Miesenheim rechnen. Der Abschluss der Maßnahme ist für Anfang Oktober geplant. red