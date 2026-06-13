Neues Angebot in Rhens Ganztagsschule kommt: Was wird sich ändern, Frau Pham? Eva Hornauer 13.06.2026, 09:00 Uhr

i Die Grundschule in Rhens wird ab dem Schuljahr 2027/28 zur Ganztagsschule. Unsere Redaktion hat mit der Schulleiterin darüber gesprochen, was sich dadurch verändern wird. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Die Grundschule in Rhens wird ab dem Schuljahr 2027/28 zur Ganztagsschule. Unsere Redaktion hat mit der Schulleiterin darüber gesprochen, welche Chancen und Herausforderungen das mit sich bringt.

Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung, der ab dem kommenden Schuljahr für die ersten Klassen gilt, soll ein Fokus auf den schulischen Ganztag gelegt werden. Das heißt: auf Ganztagsgrundschulen. Diese sind eine Möglichkeit, den Anspruch umzusetzen, aber eben nicht die einzige – die Betreuende Grundschule oder eine Betreuung im Hort sind andere Möglichkeiten.







Artikel teilen

Artikel teilen