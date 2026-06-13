Neues Angebot in Rhens
Ganztagsschule kommt: Was wird sich ändern, Frau Pham?
Die Grundschule in Rhens wird ab dem Schuljahr 2027/28 zur Ganztagsschule. Unsere Redaktion hat mit der Schulleiterin darüber ge
Die Grundschule in Rhens wird ab dem Schuljahr 2027/28 zur Ganztagsschule. Unsere Redaktion hat mit der Schulleiterin darüber gesprochen, was sich dadurch verändern wird.
Marijan Murat. picture alliance/dpa

Die Grundschule in Rhens wird ab dem Schuljahr 2027/28 zur Ganztagsschule. Unsere Redaktion hat mit der Schulleiterin darüber gesprochen, welche Chancen und Herausforderungen das mit sich bringt.

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Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung, der ab dem kommenden Schuljahr für die ersten Klassen gilt, soll ein Fokus auf den schulischen Ganztag gelegt werden. Das heißt: auf Ganztagsgrundschulen. Diese sind eine Möglichkeit, den Anspruch umzusetzen, aber eben nicht die einzige – die Betreuende Grundschule oder eine Betreuung im Hort sind andere Möglichkeiten.

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