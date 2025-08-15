Ein Pinguin gegenüber vom Deutschen Eck – klingt komisch, ist aber so passiert. Jedenfalls auf der großen Leinwand, die auf der Schartwiese in Lützel, gleich neben dem Campingplatz, aufgebaut wurde. Das Koblenzer Uferkino ist am Donnerstag gestartet. Bei der ersten, ausverkauften Veranstaltung lief der Film „Der Pinguin meines Lebens“.
Zurücklehnen ist auf den weißen Plastikstühlen zwar nur bedingt möglich, aber um es sich darauf bequemer zu machen, brachten sich viele Besucher Decken oder Kissen mit. Wer früh dran war, wurde belohnt und konnte sich die Liegestühle direkt vor der Leinwand sichern.
Uferkino in Koblenz: Diese Filme werden gezeigt
Im August wartet die große Leinwand am Moselufer beim Koblenzer Uferkino auf Filmfreunde. Von der Komödie bis zum Drama: An elf Abenden wird die Schartwiese in Lützel wieder zum Freilichtkino. Welche Filme laufen und was der Eintritt kostet.
Schon vor dem Kinofilm gab es für die Besucher was zu entdecken: Die Indie-Pop-Band untermstern aus Koblenz stand bereits drei Stunden vor Filmbeginn auf einer extra dafür eingerichteten Bühne. Noch bis zum 24. August laufen Filme auf der großen Leinwand im Freien. Mehr Infos: www.koblenzeruferkino.de