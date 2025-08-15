Ein Pinguin läuft auf der Schartwiese in Lützel – fast jedenfalls, denn er läuft auf der Leinwand, die für das Koblenzer Uferkino errichtet wurde. Das Uferkino feierte am Donnerstag seinen Auftakt.

Ein Pinguin gegenüber vom Deutschen Eck – klingt komisch, ist aber so passiert. Jedenfalls auf der großen Leinwand, die auf der Schartwiese in Lützel, gleich neben dem Campingplatz, aufgebaut wurde. Das Koblenzer Uferkino ist am Donnerstag gestartet. Bei der ersten, ausverkauften Veranstaltung lief der Film „Der Pinguin meines Lebens“.

Zurücklehnen ist auf den weißen Plastikstühlen zwar nur bedingt möglich, aber um es sich darauf bequemer zu machen, brachten sich viele Besucher Decken oder Kissen mit. Wer früh dran war, wurde belohnt und konnte sich die Liegestühle direkt vor der Leinwand sichern.

Schon vor dem Kinofilm gab es für die Besucher was zu entdecken: Die Indie-Pop-Band untermstern aus Koblenz stand bereits drei Stunden vor Filmbeginn auf einer extra dafür eingerichteten Bühne. Noch bis zum 24. August laufen Filme auf der großen Leinwand im Freien. Mehr Infos: www.koblenzeruferkino.de﻿