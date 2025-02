So werden Prognosen erstellt Ganz Deutschland schaut (auch) auf Lützel 23.02.2025, 17:36 Uhr

i Jochen Fink ist für Infratest dimap als Interviewer in Lützel Doris Schneider

Woher wissen die eigentlich im Fernsehen immer schon um 18 Uhr, wie die Wahlen ausgegangen sind – oder zumindest schon fast genau? Ganz einfach: weil Wähler wie die in einem Koblenzer Stimmbezirk quasi zweimal wählen. So läuft das ab.

Wie die Menschen im Wahllokal in der Koblenzer Karl-Russell-Straße abstimmen, das wird ab 18 Uhr Teil der ersten Hochrechnungen und Prognosen sein, die man in der ARD sieht. Denn das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hat Interviewer Jochen Fink in das Wahllokal in Lützel entsandt.

