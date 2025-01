Videospielhändler schließt Gamestop in Koblenz: Die letzten Tage im Spieleparadies Martin Ingenhoven 21.01.2025, 14:37 Uhr

i Ein letztes Mal öffnen sich die Türen der Gamestop-Filiale im Koblenzer Forum. Dann ist auch hier Schluss und Sammler und Spielefreunde müssen sich nach Alternativen umschauen. Martin Ingenhoven

Seit mehr als zwanzig Jahren war das Unternehmen Gamestop, das sich auf den Vertrieb von Spiele-Datenträgern spezialisiert hat, in Koblenz ansässig. Nun wird die Filale im Forum – nach Wochen des Ausverkaufs – endgültig geschlossen.

Noch vor Jahresfrist bestand Hoffnung für die Gamestop-Filiale in Koblenz. Während in Neuwied bereits die Rollgitter vor den Eingangstüren unten blieben, hieß es lange Zeit, dass die Koblenzer Filiale geöffnet bleiben würde. Seit mehr als zwanzig Jahren war das Unternehmen, das sich auf den Vertrieb von Spiele-Datenträgern spezialisiert hat, in der Stadt an Rhein und Mosel ansässig.

