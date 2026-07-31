Koblenzer Löhrstraße
Galeria-Vermieter hat einen Plan B fürs Gebäude
Die Galeria-Filiale in der Löhrstraße in Koblenz: Das Unternehmen stellt den Standort auf den Prüfstand. Was ist, wenn die Hande
Die Galeria-Filiale in der Löhrstraße in Koblenz: Das Unternehmen stellt den Standort auf den Prüfstand. Was ist, wenn die Handelskette hier rausgehen würde, droht dann Leerstand?
Alexej Zepik

Droht Leerstand? Seitdem Galeria angekündigt hat, den Koblenzer Standort auf Rentabilität zu überprüfen und notfalls zu schließen, fürchten viele eine Bauruine in der Löhrstraße. Ist das realistisch? Der Miteigentümer und Verwalter im Interview.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Galeria wirklich aus dem Gebäude aus der Koblenzer Löhrstraße wegziehen würde, sehen viele Kunden einen großen Verlust, weil sie den Laden für bestimmte Sortimente schätzen und dafür, dass man vieles unter einem Dach findet. Zudem haben viele Angst, dass ein so großer Leerstand in der Fußgängerzone das Gesicht der Einkaufsstraße erheblich verschlechtern würde.
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