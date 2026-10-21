Kunden können aufatmen
Galeria Koblenz: Gutscheine gelten wieder
Das große Warenhaus in der Löhrstraße ist in stürmischen Zeiten. Immerhin können jetzt Kunden wieder Gutscheine einlösen.
Das große Warenhaus in der Löhrstraße ist in stürmischen Zeiten. Immerhin können jetzt Kunden wieder Gutscheine einlösen.
Katrin Steinert

Das große Galeria-Kaufhaus in der Koblenzer Löhrstraße kämpft wie andere Filialen auch ums Überleben. Jetzt gibt es immerhin eine gute Nachricht für Kunden.

Lesezeit 1 Minute
Viele Kunden haben um ihr Geld gebangt: Wer einen Gutschein von Galeria geschenkt bekommen hatte, musste fürchten, dass das Geld verloren ist. Denn vor ein paar Tagen wurden keine Gutscheine mehr eingelöst – nachdem das Unternehmen Anfang Oktober Insolvenz angemeldet hatte, wurden keine Waren mehr gegen die Gutscheine herausgegeben.
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