Kunden können aufatmen Galeria Koblenz: Gutscheine gelten wieder Doris Schneider 21.10.2026, 10:00 Uhr

i Das große Warenhaus in der Löhrstraße ist in stürmischen Zeiten. Immerhin können jetzt Kunden wieder Gutscheine einlösen. Katrin Steinert

Das große Galeria-Kaufhaus in der Koblenzer Löhrstraße kämpft wie andere Filialen auch ums Überleben. Jetzt gibt es immerhin eine gute Nachricht für Kunden.

Viele Kunden haben um ihr Geld gebangt: Wer einen Gutschein von Galeria geschenkt bekommen hatte, musste fürchten, dass das Geld verloren ist. Denn vor ein paar Tagen wurden keine Gutscheine mehr eingelöst – nachdem das Unternehmen Anfang Oktober Insolvenz angemeldet hatte, wurden keine Waren mehr gegen die Gutscheine herausgegeben.







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