Ein Investiturgottesdienst bildete den feierlichen Höhepunkt des Bruderschaftstages der „Edelen Eidbruderschaft vom Souveränen Orden des Roten Löwen von Limburg und des Heiligen Sebastian” in der Wallfahrts- und Kapitelkirche St. Sebastian. Am Vormittag war bereits die Jahreshauptversammlung erfolgreich abgeschlossen worden.

Prozession und Einzug der Ordensmitglieder in die Kirche gehören zum traditionellen Rahmen dieses Tages ebenso wie das Ritual der Neuaufnahmen und Beförderungen. Nach der Begrüßung durch Karl Häfner, Leitender Großkomtur, wies Pfarrer Joachim Waldorf, Großprior aus Trier, in seiner Predigt auf die Bedeutung des Mutes hin, sich zum Glauben zu bekennen. Das sei nie so wichtig gewesen wie heutzutage. Grundvoraussetzung dafür aber sei, Jesus wirklich im Herzen zu tragen. Anders sei ein Bekenntnis nicht möglich.

i Die Neuaufnahmen und Beförderten des Bruderschaftstages. Karl Häfner

Neben Neuaufnahmen und Beförderungen galt es an diesem Tag, die höchste Auszeichnung des Ordens zu vergeben. Jürgen Rausch aus Rieden erhielt für seinen Einsatz und die Verwirklichung der hohen Ideale der Bruderschaft das Schulterband mit Stern.

Aufgabe und Zielsetzung des Ordens ist es, die geistigen und geistlichen Werte des christlichen Glaubens zu erhalten und zu vertiefen. Um dieses zu erreichen versucht jedes Ordensmitglied die christliche Bruderschaft und Nächstenliebe in Wort und Tat auszuüben und diese einzeln oder in Gemeinschaft durch geschwisterlich-brüderliche Hilfe, Veranstaltungen, Vorträge und Gespräche nach außen hin darzustellen. In diesem Sinne ist der Einsatz für soziale Projekte zu verstehen. Zurzeit unterstützt man schwerpunktmäßig das Kinderhospiz in Koblenz. Insgesamt konnte die Komturei seit ihrer Gründung im Jahre 1994 annähernd 80.000 Euro für soziale Zwecke zur Verfügung stellen.

Da auch Gäste vom Mutterorden aus dem niederländisch-belgischen Limburg am Bruderschaftstag teilnahmen, nutzte man den Nachmittag zum geselligen und informativen Austausch.