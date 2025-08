Hortensien soweit das Auge reicht, mal in Pink, mal in Lila, mal in Blau. Wenn Gabriele Geißler-Stahl auf ihrem hölzernen Balkon sitzt und in ihren Innenhof schaut, kann sie nur lächeln. Die 78-Jährige sieht wegen einer Sehbehinderung nicht mehr viel, aber die bunten Farben ihrer Blumen sind für sie eine Augenweide. Vor mehr als 20 Jahren bekam sie ihre Diagnose. Seitdem hat sich ihr Leben verändert – und ihr Blick für die einfachen Dinge im Leben, zum Beispiel Hortensien im Garten.

Seit 20 Jahren sind die Pflanzen in ihrem Garten beheimatet, die Bendorferin hat die Hortensien gehegt, gepflegt und gezüchtet. Im Gegensatz zu ihrem Haus, das fast 300 Jahre alt ist, ist das zwar ein junges, für Blumen im eigenen Garten aber ein stolzes Alter. „Als ich vor 20 Jahren aus dem Dienst bin, habe ich angefangen zu pflanzen. Meine Mutter war ein bisschen verrückt und hat die Pflanzen leider immer rausgerissen“, schimpft Geißler-Stahl.

i Hortensienmeer im Garten einer Bendorferin, die sie über 20 Jahre lang gezüchtet hat. Mirco Klein

Nach dem Tod ihrer Mutter machte sie mit den Pflanzen weiter. Als die Hortensien das erste Mal blühten, konnte die 78-Jährige es kaum glauben: „Die Blüte dauerte über Monate an. Das war wunderschön.“ Schon damals blühten sie also in voller Pracht, bis zu einem einschneidenden Moment: „Vor acht Jahren ging ein Bekannter mit der Heckenschere dran. Das ging schief“, gibt Geißler-Stahl zu. „Seitdem haben sie einige Jahre gar nicht mehr geblüht, es war nur grün.“ Doch im vergangenen Jahr kamen dann wieder die ersten Blüten.

i Nicht nur im Garten, sondern auch im Haus und auf dem Balkon befinden sich verschiedenste Pflanzen. Im Hintergrund sieht man Teile des Hauses aus dem 18. Jahrhundert. Mirco Klein

Fast drei Meter hoch sind die Hortensien inzwischen gewachsen. Noch kann sich die Bendorferin über das Blumenmeer freuen: „Am schönsten finde ich das Durcheinander der Farben – blau, weiß, rosa, lila. Das ist herrlich.“ Doch schon bald, im Februar, müssen die Pflanzen zurückgeschnitten werden – auf eineinhalb Meter. Geißler-Stahl sagt: „Sie sind jetzt ja schon drei Meter hoch … es ist notwendig, sonst werden die Blütenköpfe zu schwer und brechen ab.“ Ein wenig wehleidig ist sie schon, auch wenn sie es akzeptieren kann: „Mal sehen, ob ich sie noch mal so groß erleben werde.“

i Lebensfreude: Das bedeuten die Hortensien für Gabriele Geißler-Stahl. Die Bendorferin hat eine Sehbehinderung, kann sich aber an der Farbenpracht der Blumen erfreuen. Mirco Klein

Neben Hortensien schlägt ihr Herz aber auch für andere Dinge wie Geranien, Kamelien, das Backen, ihren Kater Casper oder ihren Mann Peter. Gemeinsam backt das Ehepaar gerne und oft zusammen: „Mein Mann misst dann ab, weil ich das natürlich nicht mehr sehen kann. Ich mache den Rest“, sagt sie und schmunzelt über die faire Arbeitsteilung.

i Hier sieht man das Ehepaar im Eingangsbereich des Hauses aus dem 18. Jahrhundert. Mirco Klein

Hinter den Hortensien versteckt finden sich zahlreiche kleine Pflanzen in Kübeln, die sie groß zieht: „Meine Kinderstube“, sagt sie stolz, denn neben den alten Blumen ist sie immer darauf bedacht, auch neue Pflanzen zu züchten. So hatte sie erst kürzlich aus dem Urlaub von der Nordseeinsel Baltrum Samen von Kartoffel-Rosen mitgebracht. Im Garten und auf dem Balkon hört die Blumenliebe jedoch nicht auf: Auch im Inneren des 300 Jahre alten Hauses, das Geißler-Stahl bewohnt, stehen Blumen und Pflanzen. Davon kann sie eben nicht genug bekommen.

i Eine Sitzecke mitten in der Natur: Die grünen Stühle fügen sich farblich gut in den Garten von Gabriele Geißler-Stahl ein. Sie hat sich eine Oase mitten in der Stadt errichtet. Mirco Klein

Doch zurück zu den Hortensien: Was ist der Geheimtipp, dass diese so farbenprächtig erblühen? „Ausprobieren und düngen“, rät die Bendorferin mit dem grünen Daumen. Sie nutzt Düngekugeln: „Mit denen blüht wirklich alles, die Pflanzen lieben das.“ Hortensien brauchen laut ihr in jedem Fall viel Schatten und mindestens genauso viel Wasser. Im Sommer, in voller Blüte machen sie wenig Arbeit: „Das kommt dann erst, wenn wir sie herunterschneiden müssen.“

Ganz nah muss Geißler-Stahl die Kamera an ihr Auge halten, um überhaupt erkennen zu können, wie die Blumen auf den Fotos aussehen. Als sie sich an das Geländer ihres Balkons lehnt, atmet sie glücklich auf. Von hier oben ist es einfacher. Da kann sie das Hortensienmeer sehen, wie es erblüht – die Farbexplosion gibt ihr Lebensfreude.