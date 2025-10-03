Vollsperrung auf Karthause Fußgängerbrücke in Simmerner Straße wird abgerissen 03.10.2025, 12:00 Uhr

i Die Fußgängerbrücke in der Simmernber Straße soll nun in der Nacht zum Sonntag abgerissen werden. An ihrer Stelle wird dort eine barrierefreie Querungshilfe für Fußgänger eingerichtet. Matthias Kolk (Archiv)

Die in die Jahre gekommene Fußgängerbrücke auf der Karthause wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgerissen. Dafür muss ein Teil der Simmerner Straße gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet.

Der verschobene Abriss der in die Jahre gekommenen Fußgängerbrücke in der Simmerner Straße auf der Karthause soll nunmehr in der Nacht von Samstag, 4., auf Sonntag, 5. Oktober, erfolgen, teilt die Stadtverwaltung mit. Dann wird der mittlere Überbau der alten Fußgängerbrücke mittels zweier Mobilkräne ausgehoben und in das bereits vorhandene Baufeld abgelegt.







