Vollsperrung auf Karthause: Fußgängerbrücke in Simmerner Straße wird abgerissen
Die in die Jahre gekommene Fußgängerbrücke auf der Karthause wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgerissen. Dafür muss ein Teil der Simmerner Straße gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet.
Der verschobene Abriss der in die Jahre gekommenen Fußgängerbrücke in der Simmerner Straße auf der Karthause soll nunmehr in der Nacht von Samstag, 4., auf Sonntag, 5. Oktober, erfolgen, teilt die Stadtverwaltung mit. Dann wird der mittlere Überbau der alten Fußgängerbrücke mittels zweier Mobilkräne ausgehoben und in das bereits vorhandene Baufeld abgelegt.