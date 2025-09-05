Die Fußgängerbrücke in der Simmerner Straße auf der Karthause ist bald Geschichte. Sie wird durch eine barrierefreie Querungshilfe ersetzt. Auf welche Einschränkungen sich Anwohner während der Bauzeit einstellen müssen.

i Bald beginnt der Abriss der Fußgängerbrücke in der Simmerner Straße. An ihrer Stelle wird eine barrierefreie Querungshilfe für Fußgänger eingerichtet. Matthias Kolk (Archiv)

Der Umbau der Fußgängerbrücke in der Simmerner Straße unterhalb der Justizvollzugsanstalt auf der Karthause beginnt am Montag, 8. September. Das teilt das Tiefbauamt der Stadt Koblenz mit. Anstelle der Brücke wird nun an derselben Stelle eine barrierefreie Querungsstelle mit Ampel eingerichtet.

Der Umbau der Querung sei wegen des hohen Verkehrsaufkommens für den Fußgängerverkehr von zentraler Bedeutung, betont die Stadt. Derzeit erschweren die stark geneigten Zugänge die Nutzung der Brücke. Hinzu kommt ihr schlechter Allgemeinzustand. Bereits in der Vergangenheit mussten die beiden Auflager durch bauliche Maßnahmen ertüchtigt werden.

Haltestelle wird mit umgebaut

Mit dem Abriss der Fußgängerbrücke und dem Neubau sei das Queren der Simmerner Straße in der Nähe der Bushaltestelle künftig auch für mobilitätseingeschränkte Menschen nahezu barrierefrei möglich, heißt es. In Verbindung mit einer Ampel werde die Verkehrssicherheit wesentlich erhöht. Zusätzlich werde mit dem Umbau der stadteinwärts führenden Busbucht das Ein- und Aussteigen an der Haltestelle erleichtert.

Während der Bauarbeiten entfällt die Haltestelle „Fort Konstantin“ ersatzlos und kann erst nach deren Fertigstellung wieder angefahren werden. Vorausgesetzt, die Witterung lässt dies zu, ist das Ende der Bauarbeiten für Anfang Dezember 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf etwa 550.000 Euro. Den Anteil der Bushaltestelle tragen die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb).

Die Maßnahme ist in vier Bauphasen und im Wesentlichen unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung vorgesehen:

1.Bauphase: Sie umfasst den Ausbau der östlichen Seite (Fort Konstantin) und der Bushaltestelle. Hier werden der Gehweg, die Bushaltestelle und die Querungsstelle mit taktilen Elementen für seh- und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen gebaut. Wegen der hohen Belastung als auch des starken Gefälles wird die Fahrbahn der Busbucht in Betonbauweise hergestellt. Zudem erhält die Bushaltestelle eine neue Wartehalle und einen Beleuchtungsmast.

2. Bauphase: Diese beginnt noch während Bauphase 1. Das mittlere Brückenteil wird mithilfe eines Krans ausgehoben, zerteilt und abtransportiert. Diese Abrissarbeiten können nur unter Vollsperrung an einem Wochenende erfolgen. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest und wird rechtzeitig bekannt gegeben, teilt die Stadt mit. Im Rahmen der Straßenbauarbeiten an der östlichen Seite werden dort auch der verbliebene seitliche Überbau samt Pfeiler und Hilfsjoch abgebrochen.

3. Bauphase: Auch an der gegenüberliegenden Seite müssen zunächst der restliche Überbau der Brücke samt Pfeiler und Hilfsjoch abgebrochen werden. Parallel dazu erfolgt der Bau der neuen Ampelanlage und des Gehweges.

4.Bauphase: In der letzten Bauphase erhält die Simmerner Straße im Bereich der Querungsstelle und der Bushaltestelle auf der gesamten Breite eine neue Asphaltdecke und eine neue Markierung. Auch diese Arbeiten können wegen des hohen Verkehrsaufkommens nur an einem Wochenende unter Vollsperrung durchgeführt werden. Der genaue Termin ist maßgeblich vom Baufortschritt abhängig und steht daher noch nicht fest, teilt die Stadt mit. Er werde jedoch frühzeitig bekannt gegeben.

Das Tiefbauamt sei bestrebt, die Einschränkungen für die Anlieger und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten und bittet um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme.