Verkehr in Koblenz Fußgängerbrücke auf der Karthause ist weg, Ampel bleibt 06.10.2025, 13:00 Uhr

i Die Fußgängerbrücke über die Simmerner Straße im Koblenzer Stadtteil Karthause ist Geschichte. Noch stehen aber die Widerlager. Katrin Steinert

Sie war in die Jahre gekommen, und ihr Abriss musste mehrmals verschoben werden: Jetzt ist die Fußgängerbrücke in der Simmerner Straße in Koblenz in der Nacht auf Sonntag plattgemacht worden. Wie es nun weitergeht.

Die Fußgängerbrücke auf der Karthause, die bis zum Wochenende über die Simmerner Straße verlief, ist wie geplant in der Nacht auf Sonntag abgerissen worden. Die Arbeiten verliefen reibungslos, heißt es dazu auf Anfrage aus dem Rathaus.Los ging es um Mitternacht mit dem Aushub.







