Eisenbahnbrücke wird gesperrt
Fußgänger und Radler müssen in Koblenz Umweg nehmen
Der Zugang zur Horchheimer Eisenbahnbrücke ist ab Montag, 26. Oktober, für Fußgänger und Radler komplett gesperrt. Grund sind Ar
Der Zugang zur Horchheimer Eisenbahnbrücke ist ab Montag, 26. Oktober, für Fußgänger und Radler komplett gesperrt. Grund sind Arbeiten der Bahn.
Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Der Fuß- und Radweg über die Eisenbahnbrücke im Koblenzer Süden wird von vielen Pendlern, Schülern und Spaziergängern genutzt. Etwa fünf Wochen lang müssen sie auf die Verbindung verzichten, sie wird gesperrt. Das ist der Grund.

Lesezeit 2 Minuten
Fußgänger und Radfahrer, die auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in die Stadt den Weg auf der Horchheimer Eisenbahnbrücke nutzen, müssen einige Wochen lang ausweichen. Der Grund sind nicht die Sanierungsarbeiten an dem Weg, die die Stadt Koblenz vornimmt: „Wegen Arbeiten der Deutschen Bahn im Rahmen der Korridorsanierung Rechter Rhein muss die Horchheimer Eisenbahnbrücke für Geh- und Radverkehr ab Montag, 26.
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