Erste Ergebnisse aus Befragung Fuß, Rad, Bus, Auto: So sind Koblenzer unterwegs Matthias Kolk 02.02.2026, 11:34 Uhr

i Ein Bus, ein Radfahrer und Autos stehen in Dresden nebeneinander. Welches Gefährt von diesen wird von Koblenzern wie viel genutzt? (Symbolfoto) picture alliance/dpa/Robert Michael

Welches Verkehrsmittel Menschen im Alltag benutzen, versucht die Befragung „Mobilität in Deutschland“ herauszufinden. Für die Stadt Koblenz liegen erste Ergebnisse vor. Und sie sind zum Teil durchaus überraschend.

Koblenzer gehen mehr zu Fuß, aber nutzen im Alltag weniger das Fahrrad. Das sind zwei Entwicklungen aus der bundesweiten Befragung „Mobilität in Deutschland“ (MiD), wenn man die Jahre 2017 und 2023 miteinander vergleicht. Die Ergebnisse der bis dato letzten Erhebung zwischen April 2023 und Juli 2024 wurden vor wenigen Wochen veröffentlicht.







