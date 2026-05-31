Nicht nur wegen der Kosten, die das geschlossene Tauris Jahr für Jahr verursacht, sollte bald eine Lösung für das Bad präsentiert werden, meint Eva Hornauer.
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Ob das Tauris seit der Schließung im Jahr 2020 nun eher 6,1 Millionen und 2,1 Millionen Euro gekostet hat, ist schlussendlich wohl nicht mehr kriegsentscheidend. Fest steht: Auch im geschlossenen Zustand verursacht das Bad Kosten. Und die werden weiter anwachsen, solange keine Lösung für das Spaß- und Freizeitbad gefunden wird.