Meinung zur Causa Fürs Mülheim-Kärlicher Tauris muss eine Lösung her Eva Hornauer 31.05.2026, 09:00 Uhr

i Eva Hornauer Jens Weber. MRV

Nicht nur wegen der Kosten, die das geschlossene Tauris Jahr für Jahr verursacht, sollte bald eine Lösung für das Bad präsentiert werden, meint Eva Hornauer.

Ob das Tauris seit der Schließung im Jahr 2020 nun eher 6,1 Millionen und 2,1 Millionen Euro gekostet hat, ist schlussendlich wohl nicht mehr kriegsentscheidend. Fest steht: Auch im geschlossenen Zustand verursacht das Bad Kosten. Und die werden weiter anwachsen, solange keine Lösung für das Spaß- und Freizeitbad gefunden wird.







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