„Für uns ist es sehr tröstlich, dass er hier ist“

Frederike Weißenbrunn aus Koblenz hilft es, um den Tod ihres Vaters zu verarbeiten, dass seine Asche bei ihr zu Hause ist, bevor sie im Rhein bestattet werden soll. Das Loslassen lernt sie dadurch ganz anders kennen – und zu schätzen.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn Frederike Weißenbrunn mit ihrem Vater spricht, kommt leider keine Antwort mehr zurück. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er kürzlich verstorben. Jetzt steht seine Asche bei seiner Tochter zu Hause, bis sie eines Tages im Rhein bestattet werden soll.