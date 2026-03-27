Verein in Koblenz gegründet: Für Mini- und Junior-Bäcker ist Brot der größte Hit
Verein in Koblenz gegründet
Für Mini- und Junior-Bäcker ist Brot der größte Hit
Rund 50 Schüler aus Koblenz und Bendorf wirbeln mit Schneebesen und Rührschüsseln durch die Ausbildungswerkstätten der HwK Koblenz. Ein neuer Verein will den Nachwuchs für das Bäcker- und Konditorenhandwerk begeistern.
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Frischer Backduft, warme Öfen und das Gefühl, wenn aus Mehl, Wasser und Zeit etwas Echtes entsteht – genau diese Erfahrung möchten viele engagierte Akteure aus dem Bäckerhandwerk an Kinder und Jugendliche schon in deren Schulzeit weitergeben. Unter dem Motto „Back Dir Deine Zukunft!