Verein in Koblenz gegründet
Für Mini- und Junior-Bäcker ist Brot der größte Hit
Beim Abschlussauftritt auf der großen Bühne des ZEG-Atriums präsentierten die Kinder und Jugendlichen stolz, was sie in ihren Ba
Beim Abschlussauftritt auf der großen Bühne des ZEG-Atriums präsentierten die Kinder und Jugendlichen stolz, was sie in ihren Back-Workshops in wenigen Stunden gebacken hatten.
HwK Koblenz/Dagmar Schweickert

Rund 50 Schüler aus Koblenz und Bendorf wirbeln mit Schneebesen und Rührschüsseln durch die Ausbildungswerkstätten der HwK Koblenz. Ein neuer Verein will den Nachwuchs für das Bäcker- und Konditorenhandwerk begeistern.

Lesezeit 2 Minuten
Frischer Backduft, warme Öfen und das Gefühl, wenn aus Mehl, Wasser und Zeit etwas Echtes entsteht – genau diese Erfahrung möchten viele engagierte Akteure aus dem Bäckerhandwerk an Kinder und Jugendliche schon in deren Schulzeit weitergeben. Unter dem Motto „Back Dir Deine Zukunft!

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