Aktion für Initiative Koblenz Für krebskranke Kinder geht David Koca an seine Grenzen Daniel Fischer 12.05.2026, 14:00 Uhr

i David Koca, Trainer des SV Weitersburg, will mit seiner Initiative „We can be Heroes“ Hoffnung schenken. Aktuell sammelt er Spenden für die Elterninitiative krebskranker Kinder in Koblenz. René Weiss

Mehr als 100 Kilometer möchte David Koca beim Westerwälder Backyard Ultra zurücklegen. Doch dem Trainer des SV Weitersburg geht es um weit mehr als sportlichen Ehrgeiz: Er sammelt Spenden für krebskranke Kinder und ihre Familien.

David Koca ist nicht nur Trainer beim Fußball-Bezirksligisten SV Weitersburg, sondern darüber hinaus ein leidenschaftlicher Läufer, der zuletzt erst erfolgreich den Barcelona-Marathon gemeistert hat. Sein Hobby verbindet der 32-Jährige mit der selbst gegründeten „We can be Heroes“-Initiative, die andere Menschen dazu bewegen soll, über sich hinauszuwachsen: Jeder kann ein Held sein – nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für andere.







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