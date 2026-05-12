Mehr als 100 Kilometer möchte David Koca beim Westerwälder Backyard Ultra zurücklegen. Doch dem Trainer des SV Weitersburg geht es um weit mehr als sportlichen Ehrgeiz: Er sammelt Spenden für krebskranke Kinder und ihre Familien.
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David Koca ist nicht nur Trainer beim Fußball-Bezirksligisten SV Weitersburg, sondern darüber hinaus ein leidenschaftlicher Läufer, der zuletzt erst erfolgreich den Barcelona-Marathon gemeistert hat. Sein Hobby verbindet der 32-Jährige mit der selbst gegründeten „We can be Heroes“-Initiative, die andere Menschen dazu bewegen soll, über sich hinauszuwachsen: Jeder kann ein Held sein – nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für andere.