Rhein-Unterkunft nicht nötig Für Geflüchtete gibt es in Koblenz zurzeit genug Platz Doris Schneider 03.06.2026, 11:00 Uhr

i Das Foto zeigt Wohncontainer für eine Flüchtlingsunterkunft. Solche oder ähnliche Container gibt es auch in Koblenz. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Die Gemeinschaftsunterkunft in den Koblenzer Rheinanlagen wird im Moment nicht ausgebaut, der Bedarf besteht zurzeit nicht, berichtet die Stadt. In dem Gebäude, das der Bima gehört, sollten nach einem Umbau geflüchtete Frauen und Kinder leben.

Gegen den geplanten Ausbau eines Gebäudes in den Koblenzer Rheinanlagen zu einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge hatte sich massiver Widerstand geregt – nun wird der Umbau zumindest verschoben. Im Moment gebe es keinen Bedarf, so die Stadt, die auf Anfrage Zahlen nennt: „Aktuell verfügen wir in unseren drei Gemeinschaftsunterkünften Rauental, Niederberger Höhe und Schönstatt (hier leben Geflüchtete aus der Ukraine) über eine Kapazität ...







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