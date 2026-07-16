Stadtradeln in Koblenz
Für den Klimaschutz in die Pedale treten
Das Koblenzer Radwegenetz wird schrittweise verbessert. Ein Beispiel hierfür ist die Verbindung zwischen der Waisenhausstraße un
Das Koblenzer Radwegenetz wird schrittweise verbessert. Ein Beispiel hierfür ist die Verbindung zwischen der Waisenhausstraße und der Gutenbergstraße in der Goldgrube im Frühjahr.
Stadt Koblenz/Ralph Emmerich

In Koblenz startet die Kampagne Stadtradeln am 24. August. Alle Bürger, insbesondere die Schüler, sind eingeladen, drei Wochen lang möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen und für Radförderung, Klimaschutz und mehr Lebensqualität zu werben.

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Die Stadt Koblenz beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am Stadtradeln, der weltgrößten Fahrradkampagne. Von Montag, 24. August, bis Sonntag, 13. September, sind alle Bürger eingeladen, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und gemeinsam für Radförderung, Klimaschutz und mehr Lebensqualität in Koblenz zu werben, teilt die Stadtverwaltung Koblenz mit.
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