Gefahr in Weißenthurm Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus 18.11.2024, 11:21 Uhr

i Zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand ist es am Montagmorgen gekommen, rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weißenthurm waren direkt im Einsatz, 30 in Reserve. M. Breitbach/Feuerwehr VG Weißen

Zu einem großen Wohnungsbrand ist es am Montag in Weißenthurm gekommen. Von einer anfangs dramatischen Lage spricht der Wehrführer, die dank einer früheren Übung gut ausgegangen ist. Denn am betroffenen Haus wurde jüngst der Drehleitereinsatz geübt.

Die Lage sei am Anfang schon dramatisch gewesen, sagt Wehrleiter Arnd Lenarz nach einem Feuer am Montagmorgen, 18. November, in Weißenthurm. Da mache sich Übung bezahlt, resümiert er. Denn seitdem die Feuerwehr den neuen Drehleiterwagen hat, hat sie schon dreimal an genau diesem Haus, das nun brannte, den Einsatz geübt.

