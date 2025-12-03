Fünf Tipps für den Weihnachtsmarkt im Wohnzimmer

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 3 geht‘s um einen Weihnachtsmarkt zu Hause.
Lesezeit 1 Minute
Warum sich auf einem Weihnachtsmarkt in der Kälte die Finger abfrieren, wenn man den Weihnachtsmarkt auch zu sich nach Hause holen kann? Hier kommen fünf Erfahrungstipps für den eigenen Wohnungs-Weihnachtsmarkt:1Die Organisation: Ein Weihnachtsmarkt zu Hause ist ein Gemeinschaftsprojekt.