Rhein, Mosel & Eifel im Advent Fünf Tipps für den Weihnachtsmarkt im Wohnzimmer Matthias Kolk 03.12.2025, 06:30 Uhr

i Ein Weihnachtsbaum, Lichterketten, Marktstände - und fertig ist der Weihnachtsmarkt in den eigenen vier Wänden. Matthias Kolk

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 3 geht‘s um einen Weihnachtsmarkt zu Hause.

Warum sich auf einem Weihnachtsmarkt in der Kälte die Finger abfrieren, wenn man den Weihnachtsmarkt auch zu sich nach Hause holen kann? Hier kommen fünf Erfahrungstipps für den eigenen Wohnungs-Weihnachtsmarkt: 1 Die Organisation: Ein Weihnachtsmarkt zu Hause ist ein Gemeinschaftsprojekt.







