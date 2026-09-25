Die Koblenzer Krankenhäuser Kemperhof und Evangelisches Stift sollen zusammengelegt werden – womöglich direkt neben dem BWZK. Der zivile Klinikverbund mit seinen fünf Häusern und 4300 Mitarbeitern blickt auf eine wechselvolle, turbulente Zeit zurück.
Lesezeit 4 Minuten
4300 Mitarbeitende, mehr als 1300 Betten, 170.000 Patienten im Jahr: Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) kann beeindruckende Zahlen vorweisen. Zum GKM gehören fünf Krankenhäuser, in Koblenz (Kemperhof und Evangelisches Stift), Mayen (St. Elisabeth), Boppard (Heilig Geist) und Nastätten (Paulinenstift).