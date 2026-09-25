Koblenzer Kliniken
Fünf Krankenhäuser, 4300 Mitarbeitende: Das ist das GKM
Der Koblenzer Kemperhof ist eins von fünf Krankenhäusern im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein.
Der Koblenzer Kemperhof ist eins von fünf Krankenhäusern im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein.
Mirco Klein

Die Koblenzer Krankenhäuser Kemperhof und Evangelisches Stift sollen zusammengelegt werden – womöglich direkt neben dem BWZK. Der zivile Klinikverbund mit seinen fünf Häusern und 4300 Mitarbeitern blickt auf eine wechselvolle, turbulente Zeit zurück.

Lesezeit 4 Minuten
4300 Mitarbeitende, mehr als 1300 Betten, 170.000 Patienten im Jahr: Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) kann beeindruckende Zahlen vorweisen. Zum GKM gehören fünf Krankenhäuser, in Koblenz (Kemperhof und Evangelisches Stift), Mayen (St. Elisabeth), Boppard (Heilig Geist) und Nastätten (Paulinenstift).
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