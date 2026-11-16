„Wuuuusch“ über den Rhein
Fünf Gründe, warum die Koblenzer Zipline besonders wird
Eine Zipline: So ähnlich wird es auch in Koblenz über den Rhein gehen (Symbolbild).
Eine Zipline: So ähnlich wird es auch in Koblenz über den Rhein gehen (Symbolbild).
Matthias Bein/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Sie führt über den Rhein und das nahe an einer Großstadt: Die geplante Koblenzer Zipline wird außergewöhnlich, auch im internationalen Vergleich. Was macht die Seilrutsche so besonders? Unsere Redaktion nennt die fünf wichtigsten Punkte.

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Die Zipline kommt: Die spektakuläre Seilrutsche über den Rhein soll bis zur Bundesgartenschau 2029 fertig werden, das bekräftigten die Marketinggesellschaft R56+ und die Koblenz-Touristik dieser Tage einmal mehr. Voraussichtlich beginnt noch kommendes Jahr der Bau, im Moment sind aber noch Genehmigungen einzuholen, Absprachen zu treffen.
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