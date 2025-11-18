Fahrtrichtung Koblenz war zu
Fünf Autos krachten auf B9 bei Gewerbepark ineinander
Ein Unfall mit mehreren Autos hat auf der B9 bei Mülheim-Kärlich für eine 45-minütige Sperrung der Bundesstraße in Fahrtrichtung Koblenz gesorgt.
Im Feierabendverkehr stockt es oft aus dem Nichts heraus, erklärt eine Andernacher Polizistin. So war es auch am frühen Dienstagabend, als ein Autofahrer auf der B9 bei Mülheim-Kärlich plötzlich stark bremsen musste – mit heftigen Folgen. 

Im stockenden Feierabendverkehr sind am frühen Dienstagabend auf der B9 beim Gewerbepark Mülheim-Kärlich fünf Autos ineinandergekracht. Grund war ein zu geringer Sicherheitsabstand, erklärt eine Polizistin von der Andernacher Inspektion. Die B9 war ab 17.

