Fahrtrichtung Koblenz war zu Fünf Autos krachten auf B9 bei Gewerbepark ineinander 18.11.2025, 21:20 Uhr

i Ein Unfall mit mehreren Autos hat auf der B9 bei Mülheim-Kärlich für eine 45-minütige Sperrung der Bundesstraße in Fahrtrichtung Koblenz gesorgt. Friso Gentsch/dpa. picture alliance/dpa

Im Feierabendverkehr stockt es oft aus dem Nichts heraus, erklärt eine Andernacher Polizistin. So war es auch am frühen Dienstagabend, als ein Autofahrer auf der B9 bei Mülheim-Kärlich plötzlich stark bremsen musste – mit heftigen Folgen.

Im stockenden Feierabendverkehr sind am frühen Dienstagabend auf der B9 beim Gewerbepark Mülheim-Kärlich fünf Autos ineinandergekracht. Grund war ein zu geringer Sicherheitsabstand, erklärt eine Polizistin von der Andernacher Inspektion. Die B9 war ab 17.







