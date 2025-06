Der Brückeninfotag der Stadt Koblenz am Samstag, 28. Juni, stößt auf großes Interesse: Binnen weniger Stunden waren die angebotenen Führungen bereits ausgebucht, informiert die Stadt. Ein Besuch im Baubüro ist aber auch ohne Anmeldung möglich. Rund 400 Menschen werden an diesem Tag in zehn Führungen die Baustelle besichtigen. Weitere Anmeldungen für die Führungen sind sowohl online als auch telefonisch nicht mehr möglich, so die Pressestelle der Stadt.

Am Samstag, 28. Juni, bietet die Stadtverwaltung Koblenz von 9 bis 16 Uhr auch unabhängig von den Führung einen Brückeninfotag am Baubüro an der Pfaffendorfer Brücke (nahe Emser Straße 32 B) an. Neben Videos und Visualisierungen zum Bauverlauf, die im Baubüro gezeigt werden, stehen unter anderem auch Ansprechpartner vor Ort für Rückfragen zum Projekt zur Verfügung.

Am Baubüro gibt es keine Parkplätze

Der Besuch des Baubüros an der Pfaffendorfer Brücke ist am Brückeninfotag ohne Anmeldung zwischen 9 und 16 Uhr möglich. Parkmöglichkeiten stehen in der Nähe des Baubüros auf dem Jahnplatz in Pfaffendorf oder auf der anderen Rheinseite auf dem Parkplatz am Weindorf oder der Tiefgarage der Rhein-Mosel-Halle zur Verfügung. Am Baubüro selbst kann nicht geparkt werden. Der Baustellenbereich ist am 28. Juni nicht frei zugänglich. Weitere Infos zum Brückeninfotag finden sich unter www.koblenz-baut.de/brueckentag

Für Interessierte, die in Zukunft an einer Führung über die Baustelle der Pfaffendorfer Brücke teilnehmen wollen, gibt es unterdessen gute Nachrichten, so die Stadt: Die Koblenz-Touristik bietet voraussichtlich ab Juli Führungen rund um das Millionenbauprojekt in Koblenz an. Entsprechende Informationen zum Anmeldeprozedere, Terminen und mehr werden rechtzeitig veröffentlicht.