Saisonstart in der Stadt
Frühlingsfest „Koblenz blüht“ lockt am Wochenende mit 60 Ständen
So sieht sie aus: Die Blumengirlande hängt im vergangenen Jahr erstmals im Koblenzer Entenpfuhl (Bild) und soll auch dieses Jahr
So sieht sie aus: Die Blumengirlande hängt im vergangenen Jahr erstmals im Koblenzer Entenpfuhl (Bild) und soll auch dieses Jahr zu "Koblenz blüht" vielen Menschen ein Frühlingsgefühl bereiten. Das Bild hat unsere Leserin Monika Freund im Jahr 2025 gemacht.
Monika Freund

Blumenmeere und Marktfrühstück: Von Freitag bis Sonntag feiert die Koblenzer Innenstadt den Lenz. Zwischen Jesuitenplatz und Entenpfuhl warten Gartenparaden, Modenschauen und ein buntes Programm für Familien auf Tausende Besucher zum Saisonauftakt.

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Die Sonne scheint, und der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite: Mit „Koblenz blüht“ startet jetzt auch die Innenstadt von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. April, in die neue Jahreszeit und damit die städtische Veranstaltungssaison. Wie das Stadtmarketing mitteilt, wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Markt- und Erlebnisprogramm, das unter dem Motto „Wir bringen den Frühling nach Koblenz“ steht.

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