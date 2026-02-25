Saisonstart an der B9
Frühlingsfest in Mülheim-Kärlich: Erster verkaufsoffener Sonntag
Das Gewerbeparkfest in Muelheim-Kaerlich zieht viele Menschen an.
Das Gewerbeparkfest zieht viele Menschen an (Symbolbild).
Sascha Ditscher

Mit einer Automobilausstellung, großem Flohmarkt und Aktionen für Kinder begrüßt der Gewerbepark am 1. März die neue Saison. Von 13 bis 18 Uhr laden die Fachgeschäfte zum Bummeln und Genießen ein – Parkhäuser sind am Sonntag kostenfrei nutzbar. 

Lesezeit 1 Minute
Den Gewerbepark und seine Geschäfte zu Fuß erkunden und dabei im besten Fall die erste Frühlingssonne genießen: Das kann man am kommenden Sonntag, 1. März, in Mülheim-Kärlich. Die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ lädt zum Frühlingsmarkt in den Gewerbepark ein.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren