Saisonstart an der B9 Frühlingsfest in Mülheim-Kärlich: Erster verkaufsoffener Sonntag Judith Nick 25.02.2026, 15:30 Uhr

i Das Gewerbeparkfest zieht viele Menschen an (Symbolbild). Sascha Ditscher

Mit einer Automobilausstellung, großem Flohmarkt und Aktionen für Kinder begrüßt der Gewerbepark am 1. März die neue Saison. Von 13 bis 18 Uhr laden die Fachgeschäfte zum Bummeln und Genießen ein – Parkhäuser sind am Sonntag kostenfrei nutzbar.

Den Gewerbepark und seine Geschäfte zu Fuß erkunden und dabei im besten Fall die erste Frühlingssonne genießen: Das kann man am kommenden Sonntag, 1. März, in Mülheim-Kärlich. Die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ lädt zum Frühlingsmarkt in den Gewerbepark ein.







