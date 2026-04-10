Jetzt im Frühjahr kann man endlich wieder mehr raus: Viele gehen in den Anlagen spazieren, viele Familien zieht es auf die Spielplätze. Alles schön zu machen, ist viel Arbeit, so die Stadt Koblenz. Das steht in diesen Wochen und Monaten an.
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Frühling ist auch Baustellenzeit. Und obwohl es manchmal ein bisschen lästig ist, wird ohne Bauarbeiten nichts schöner. Die Maßnahmen, die der Koblenzer Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen vorhat, hat die Stadt zusammengefasst.1Die Rheinanlagen rund um Kaiserin Augusta: Der Bauzaun um den Balkon in den Kaiserin-Augusta-Anlagen wird zukünftig nicht mehr benötigt.