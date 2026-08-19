Experte vom Kemperhof Koblenz Frühgeburten: Diese größten Probleme haben die Kinder Doris Schneider 19.08.2026, 17:00 Uhr

i Jedes Jahr werden im Kemperhof in Koblenz im Schnitt 150 bis 180 Frühgeborene und ihre Familien betreut. Britta Pedersen. picture alliance / dpa

Nicht einmal 400 Gramm hat die kleine Zeynabe bei ihrer Geburt im Koblenzer Kemperhof auf die Waage gebracht. So kleine Menschen brauchen große Unterstützung, berichtet Facharzt Manuel Ohlert und erzählt auch, wie die Eltern eingebunden werden.

Zeynabe ist ein fröhliches kleines Mädchen, sie strampelt und spielt, trinkt und schläft, lernt mit großen Augen die Welt kennen. Dass es dem Baby und den Eltern heute so gut gehen würde, war im Oktober 2025 nicht abzusehen. Denn völlig unerwartet gab es bei Mama Hadja Diallo Komplikationen und Zeynabe musste sehr schnell auf die Welt geholt werden.







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