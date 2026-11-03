IG-Metall-Demo in Koblenz „Früher war ein Job bei Stabilus wie ein Ritterschlag“ Peter Meuer

Wolfgang Lucke 03.11.2026, 14:50 Uhr

i Stefanie Majer von der IG Metall betont die Kampfbereitschaft der Metaller. Ingo Beller

Warnstreik in Kesselheim: Am Montag zogen Hunderte Gewerkschaften durchs Industriegebiet. Unsere Redaktion hat mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Demonstration gesprochen – was sie zur aktuellen Lage sagen.

Die Stimmungslage beim Warnstreik der IG Metall auf dem Messeplatz am Wallersheimer Kreisel war am Montag eindeutig: „Fünf Prozent” schallte der Kampfruf immer wieder übers Gelände. Unsere Redaktion hat mit Gewerkschaftern gesprochen – wie sehen die Koblenzer Metaller die Lage?







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