IG-Metall-Demo in Koblenz
„Früher war ein Job bei Stabilus wie ein Ritterschlag“
Stefanie Majer von der IG Metall betont die Kampfbereitschaft der Metaller.
Stefanie Majer von der IG Metall betont die Kampfbereitschaft der Metaller.
Ingo Beller

Warnstreik in Kesselheim: Am Montag zogen Hunderte Gewerkschaften durchs Industriegebiet. Unsere Redaktion hat mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Demonstration gesprochen – was sie zur aktuellen Lage sagen. 

Lesezeit 1 Minute
Die Stimmungslage beim Warnstreik der IG Metall auf dem Messeplatz am Wallersheimer Kreisel war am Montag eindeutig: „Fünf Prozent” schallte der Kampfruf immer wieder übers Gelände. Unsere Redaktion hat mit Gewerkschaftern gesprochen – wie sehen die Koblenzer Metaller die Lage?
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