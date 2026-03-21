Akropolis Grill in Koblenz Früher Chef, heute Mitarbeiter – wie ist das, José? Marie Volz 21.03.2026, 06:30 Uhr

Vor mehr als zwei Jahren verkaufte José de la Torre den Imbiss Akropolis in der Koblenzer Südstadt. Seitdem arbeitet er als gewöhnlicher Angestellter in dem Grill mit. Wie sich dieser Rollenwechsel anfühlt, erzählt der frühere Chef im RZ-Gespräch.

Im Kultimbiss Akropolis in der Koblenzer Südstadt wechselten vor rund zweieinhalb Jahren die Eigentümer. Spannend: Der bisherige Besitzer, José de la Torre, arbeitet mittlerweile als normaler Angestellter mit. Wie fühlte sich diese Veränderung für ihn an?







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