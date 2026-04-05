Gewerbepark Mülheim-Kärlich
Früher als geplant: Neues Street-One-Outlet eröffnet
Das neue Outlet mit den Marken Street One und Cecil eröffnete nun im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich.
Das neue Outlet mit den Marken Street One und Cecil eröffnete nun im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich.
Ingo Beller

Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich gibt es ein neues Modeoutlet: Die Marken „Street One“ und „Cecil“ liegen nun in dem neuen Shop in der Industriestraße in den Regalen. Die Eröffnung wurde einen Tag nach vorne verlegt.

Lesezeit 1 Minute
Das neue Outlet für die Marken „Street One“, „Cecil“ und „Street One Men“ in der Industriestraße im Gewerbepark Mülheim-Kärlich hat offiziell Eröffnung gefeiert. Luftballons umrahmten am Donnerstag den Eingang und begrüßten die Gäste. Sogenanntes „Soft Opening“ – die Kunden und Besucher durften schon hinein – war allerdings schon am Mittwoch.

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