Gewerbepark Mülheim-Kärlich Früher als geplant: Neues Street-One-Outlet eröffnet Peter Meuer 05.04.2026, 10:00 Uhr

i Das neue Outlet mit den Marken Street One und Cecil eröffnete nun im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich. Ingo Beller

Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich gibt es ein neues Modeoutlet: Die Marken „Street One“ und „Cecil“ liegen nun in dem neuen Shop in der Industriestraße in den Regalen. Die Eröffnung wurde einen Tag nach vorne verlegt.

Das neue Outlet für die Marken „Street One“, „Cecil“ und „Street One Men“ in der Industriestraße im Gewerbepark Mülheim-Kärlich hat offiziell Eröffnung gefeiert. Luftballons umrahmten am Donnerstag den Eingang und begrüßten die Gäste. Sogenanntes „Soft Opening“ – die Kunden und Besucher durften schon hinein – war allerdings schon am Mittwoch.







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