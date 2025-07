Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B327 bei Koblenz werden drei Menschen schwer verletzt, eine Frau ist in ihrem Auto eingeklemmt. Vorbeikommende zögern nicht, sofort zu helfen – und ermutigen andere, im Ernstfall genauso zu handeln.

Unmittelbar vor dem eigenen Auto hat ein Ehepaar aus dem Hunsrück Anfang der Woche einen schweren Unfall beobachtet. „Da ist zwei Autos vor uns ein Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten“, sagt die Frau im Telefonat mit unserer Zeitung. Frontal stieß das Auto in etwa in Höhe der Ausfahrt zum Kühkopf gegen einen Kleinbus oder Van. „Es war fürchterlich.“

Aber in all dem Chaos gibt es viele, die sofort helfen. Auch die 32-Jährige und ihr Mann gehören dazu. Was passiert ist, schildert sie, weil sie unbedingt andere ermutigen möchte, ebenfalls zu helfen, wenn sie einen Unfall sehen. Nur deshalb hat sie auf die Anfrage unserer Zeitung reagiert, das ist ihr wichtig zu betonen.

i Einen Notruf abzusetzen, ist schon eine wichtige Hilfe. Adobe Stock/melhak

Es ist Montagmittag, das Ehepaar ist nach Koblenz unterwegs. Doch plötzlich wird der sonnige Mittag zum Albtraum: „Am heutigen Montag, den 21.07.2025, gegen 13 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw auf der B327 zwischen Koblenz-Karthause und Remstecken“, wird es wenig später in einer Erstmeldung der Polizei heißen.

„Der Unfall ist direkt vor uns passiert“, sagt die Frau aus der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein. Ein Auto gerät auf die Gegenfahrbahn, prallt frontal in ein anderes Fahrzeug. „Da macht man nur noch eine Vollbremsung“, sagt die Zeugin. Der Fahrer vor ihnen reagiert zum Glück auch sofort, beide Autos kommen vor der Unfallstelle zum Stehen. Die beiden Unfallfahrzeuge sind frontal ineinander gecrasht, aus dem Bus oder Van wird eine Person herausgeschleudert, berichtet die Augenzeugin.

Rettungsleitstelle hilft bei der Unfallmeldung

„Mein Mann ist sofort zu einem der Unfallopfer hin, sodass ich in Ruhe den Notruf absetzen konnte“, schildert sie. Zuerst ist sie wie unter Schock: „Ich konnte gar nicht genau sagen, wo wir sind, aber die Rettungsleitstelle hat sofort mein Handy geortet“, sagt sie. Durch gezielte Fragen kann der Mensch in der Rettungsleitstelle herausfinden, wie der Unfall zu bewerten ist. „Ist Flüssigkeit ausgetreten? Sieht man Rauch? Solche Fragen haben sie mir gestellt.“ Beides muss sie mit Ja beantworten. Und auf die Frage, als wie schwer sie den Unfall bewertet, ist für sie klar: „Schwer, sehr schwer.“

Nach dem Notruf geht sie zu der Fahrerin des Campers – sie hält ihre Hand und spricht mit ihr in einer Mischung aus Deutsch, Holländisch und Englisch, denn die Familie stammt offenbar aus Holland. „Man muss nicht viel tun, nur Ruhe ausstrahlen“, ist sie überzeugt. Die Verletzte fragt nach ihrer Mutter – „ich habe gesagt, ,Mama okay’, auch wenn ich es nicht genau wusste. Es ist doch wichtig, dass sie sich erst mal keine Sorgen macht.“

Eine andere Helferin kümmert sich um den Hund, der im Auto ist, nimmt ihn mit und gibt der jungen Frau aus dem Hunsrück die Nummer, wo sie zu erreichen ist. „Die habe ich dann der Frau und dem Sanitäter später gegeben, sie hatte sich schon große Sorgen gemacht.“

„Allein schon da zu sein, ist wichtig.“

Die Helferin

Die beiden Hunsrücker sind nicht allein, sicher zehn Leute oder mehr sind an der Unfallstelle. Einige Männer versuchen, die eingeklemmte Frau aus dem Unfallfahrzeug zu befreien, „meine Hochachtung! Sie haben wirklich alles versucht!“ Aber die Frau ist so eingeklemmt, dass es nicht klappt. Die Helfer reden ihr aber gut zu, bleiben bei ihr, „auch das ist wichtig!“. Erst als die Rettungskräfte da sind – was sehr schnell geht – und einen Überblick haben, ziehen sich die Helfer zurück, nachdem sie ihre Personalien hinterlassen haben, weil sie Erstzeugen sind.

Polizei ermittelt noch zu der Unfallursache

Denn wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht ganz geklärt. Die Polizei hat am Montagnachmittag noch eine weitere Meldung geschickt, in der sie schreibt, dass aus bislang nicht bekannten Gründen ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. „Dabei wurden drei Personen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.“

Auch auf eine aktuelle Nachfrage berichtet die Pressestelle der Polizei nur: „Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache laufen derzeit. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine neuen Erkenntnisse hinsichtlich der Unfallursache.“

Über den Gesundheitszustand der beteiligten Menschen macht die Polizei keine Angaben, weiß nur, dass die Personen nach dem Unfall stationär in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Auf eine weitere Nachfrage bestätigt die Polizei: „Bei einem der unfallbeteiligten Fahrzeuge handelte es sich um ein Wohnmobil.“ Es seien zwei, nicht drei Fahrzeuge beteiligt gewesen, wie es in den ersten Meldungen hieß. Eine der Personen wurde durch den frontalen Zusammenstoß aus dem Wohnmobil geschleudert und eine weitere Person eingeklemmt. Alle drei Beteiligten sind Frauen, so die Polizei.

„Auf jeden Fall sollte man nicht zögern, zu helfen. Ich bin überzeugt, dass man intuitiv das Richtige macht.“

Eine junge Frau hat bei einem Unfall geholfen.

Der ganze Hilfseinsatz dauerte wohl nur ein paar Minuten, schätzt die Helferin, fertig mit dem Unfall ist sie indes noch nicht. „Ich rede ganz viel darüber, das hilft mir, es zu verarbeiten“, sagt sie. Auch mit ihrem Hausarzt hat sie gesprochen, „das würde ich auch jedem raten, wenn er merkt, dass da noch was in einem arbeitet.“ Jeder reagiere da anders, für ihren Mann sei beispielsweise klar, dass er sein Möglichstes getan hat, das reiche ihm. „Auf jeden Fall sollte man nicht zögern, zu helfen. Ich bin überzeugt, dass man intuitiv das Richtige macht.“