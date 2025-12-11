Rhein, Mosel & Eifel im Advent Frohe Wuffnachten: Weihnachtsplätzchen für Hunde Hannah Klein 11.12.2025, 07:00 Uhr

i Leckere Plätzchen für den Hund: So einfach geht's. Hannah Klein

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 11 geht’s um Weihnachtsplätzchen für Hunde.

Der Duft von Kokosnuss liegt in der Luft. Ein heißes Backblech wandert aus dem Ofen. Vom Boden blicken große Hundeaugen hoffnungsvoll nach oben: Vielleicht fällt ja ein Plätzchen vom Tisch. Die Chancen stehen gut. Dieses Mal geht der geliebte Vierbeiner nicht leer aus.







Artikel teilen

Artikel teilen