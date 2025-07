Das neue Koblenzer Wohnquartier auf dem Areal der ehemaligen Fritsch-Kaserne nimmt weiter Form an. Wenn es bewohnt ist, dürfte auf Menschen in Niederberg und Ehrenbreitstein mehr Verkehr und Lärm zukommen. Dafür sollen sie einen Ausgleich erhalten.

2000 Menschen sollen in dem neuen Wohnquartier Ellinger Höhe auf dem Areal der ehemaligen Fritsch-Kaserne im Koblenzer Stadtteil Niederberg ein neues Zuhause finden. Die Abrissarbeiten haben kürzlich begonnen. Die Anwohner in Niederberg und Ehrenbreitstein indes befürchten durch die neuen Bewohner deutlich mehr Verkehr und Lärm. Dafür sollen einige nun einen Ausgleich bekommen.

Das bestätigte ein Sprecher der Stadt Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung. In unserer Zeitung hat die Verwaltung kürzlich eine mehrseitige Lärmschutzsatzung veröffentlicht. Daraus geht im Detail hervor, welche Anwohner in welchen Straßen besonders betroffen sein dürften von einer höheren Belastung durch mehr Lärm und Verkehr.

Es ist aufgelistet, welche Voraussetzungen für einen Ausgleich erfüllt sein müssen (etwa Lärmpegel und Art des Raums) und welche Lärm- und Schallschutzmaßnahmen Haus- und Wohnungseigentümer in welchem Fall erwarten dürfen. Das können Fenster sein, Türen, Rollladenkästen, Wände, Dächer sowie Decken „unter nicht ausgebauten Dachräumen“. Auch der Einbau von Lüftungsanlagen in „schutzbedürftigen Räumen mit sauerstoffverbrauchender Energiequelle“ gehört dazu.

In Niederberg und Ehrenbreitstein sind 94 Gebäude betroffen

Um „schutzbedürftige Räume“ geht es besonders. Damit sind laut Satzung Räume gemeint, in denen sich Menschen nicht nur vorübergehend aufhalten: also Wohn- und Schlafzimmer, Behandlungs- und Untersuchungsräume in Arztpraxen, Konferenz- und Vortragsräume, Aufenthaltsräume in Altenheimen und Kindergärten.

Laut der öffentlichen Bekanntmachung können vor allem Anwohner der Arenberger Straße in Niederberg einen Ausgleich anmelden sowie Anlieger der Straße Obertal in Ehrenbreitstein. Laut Stadt sind es in den beiden Stadtteilen insgesamt 94 Gebäude, an denen durch „Umsetzung des Bebauungsplans die Verkehrslärmbelastung potenziell wesentlich erhöht wird“. In der Satzung ist genau geregelt, welche Geschosse in welchen Häusern dies sind und welche Lärmschutzmaßnahmen die Eigentümer deshalb erwarten können.

Wie der Stadtsprecher weiter mitteilt, werden die betroffenen Grundstückseigentümer von der Stadt angeschrieben. Sie können dann einen schriftlichen Antrag bei der Stadt Koblenz geltend machen, um Lärmschutz zu erhalten. Durch eine Besichtigung vor Ort sollen die notwendigen Schallschutzmaßnahmen ermittelt werden.

Wichtig: Ergebnis der Besichtigung kann auch sein, dass gar kein Um- beziehungsweise Einbau von Lärmschutz notwendig ist, weil eventuell bereits ausreichend schalldämmende Fenster oder Türen vorhanden sind. Wie hoch die Gesamtkosten sind, lässt sich derzeit nicht abschließend ermitteln, da noch nicht klar ist, welche Maßnahmen umgesetzt werden. Klar ist aber: 75 Prozent der erstattungsfähigen Kosten trägt der Projektentwickler BPD, der das neue Wohnquartier baut. Die restlichen 25 Prozent muss der jeweilige Eigentümer stemmen.