Es knackt und knatscht unter den grünen Lederschuhen von Joe Wilbert, als er mit seinen 71 Jahren, mit Gehstock und wehem Knie, an den Ort seiner Kindheit in der Fritsch-Kaserne auf dem Niederberg zurückkehrt. Der Koblenzer steht in einem Raum, der übersät ist von herunter gefallenen Deckenteilen.

Über der Fläche baumeln herausgerissene Lampen, vor den verbretterten Fenstern hängen die Reste muffiger Spitzengardinen herab. Grüne Triebe von Sträuchern kriechen am Boden durch den offenen Nebeneingang, bahnen sich einen Weg in die stille Szenerie. Nur die Thekenöffnung am Ende des Raums wirkt seltsam aufgeräumt. Wilbert muss einen Moment innehalten. „Lieber Gott im Himmel“, entfährt es ihm.

i Heute, als Joe Wilbert die Räume betritt, baumeln herausgerupfte Kabel von oben, modrige Spitzengardinen hängen schief und schwer vor verbretterten Fenstern des Ausschankraumes. Und unter der abgesenkten Kassettendecke liegen die Deckenverkleidungen wie Schieferschichten im gesamten Raum verteilt. Es wirkt wie eine Kriegsszenerie. Als sei eine Bombe reingefallen. Katrin Steinert

Rund 2000 Soldaten, manche sprechen von 3000, haben einst hier oben in der Fritsch-Kaserne auf dem Niederberg gewohnt, während sie ihren Grundwehrdienst in Koblenz leisteten. Sie dienten hier ihrem Land, lebten und feierten auf dem Gelände.

Bald wird dieser verlassene Ort Geschichte sein. Noch in diesem Jahr – so der Plan der BPD Immobilienentwicklung – werden Abrissbagger anrücken und plattmachen, was die Wehrmacht ab 1937 errichten ließ, was Amerikaner und Franzosen in der Besatzungszeit nutzten, und wo später die Instandsetzungsbataillone der Bundeswehr untergebracht waren. Um 1994 verließen die letzten Soldaten die Kaserne.

i In diesem Trakt des Kastellbaus waren die Räume der "Kantine Wilbert" untergebracht. Im Erdgeschoss des Eckhauses wurden die Speisen zubereitet, gespült und Büroarbeit erledigt. Oben wohnte die Familie Wilbert. Katrin Steinert

Mit dem Abriss wird verschwinden, wo Joe Wilbert, bekannter Koblenzer Gastronom (Joe’s Winkel, bis vor kurzem auch Alt Coblenz), einen prägenden Teil seiner Kindheit, Jugend und jungen Erwachsenenzeit verbrachte. Ein neues Stadtquartier namens Ellinger Höhe wird hier mit rund 750 Wohneinheiten entstehen. Entlang der Zäune an den Zufahrtsstraßen zur Kaserne wird mit dem Millionenprojekt geworben.

Während die BPD die Zukunft im Blick hat, ist Joe Wilbert bei seinem Besuch emotional in der Vergangenheit unterwegs: in den 1960er- und 70er-Jahren. Damals lebte er mit seiner Familie hier oben. Sie zog 1962 her, weil seine Mutter die Konzession für die „Kantine Wilbert“, eine privat geführte Kneipe mit kleinen Speisen für die Wehrdienstleistenden, erhielt.

i Wo früher alles sauber war, sieht es heute aus wie auf einer Schutthalde. Katrin Steinert

Als der Vater drei Jahre nach dem Umzug starb, brauchte die Mutter Hilfe, der Zehnjährige packte mit an: beim Brötchenschmieren, Pommesfrittieren, später beim Bierzapfen und vielem mehr. „Das war eine geile Zeit“, wird Wilbert später sagen, viel später.

Denn jetzt ist der 71-Jährige überwältigt davon, wie wüst es hier aussieht, wo einst Tische und Stühle, Deckchen, Teller und Biergläser ordentlich beisammen standen, wo Soldaten zu normalen Menschen wurden, wo Pflicht und Gehorsam vor der Tür blieben und meist Frohsinn herrschte. Heute gleicht der Kneipenraum einem Schlachtfeld.

i Joe Wilbert kniet als Kind neben den Gewehren. Joe Wilbert

Wilbert ist bewegt. „Ich höre die Stimme meiner Mutter, es kommen so viele Erinnerungen hoch“, erzählt er. Dann geht er weiter und entdeckt die roten Vorhänge, die im Büroraum hängen. Wilbert kommen fast die Tränen. Seine längst verstorbene Mutter hatte sie vor Jahrzehnten dort angebracht. „Ich sehe sie hier sitzen und die Abrechnungen machen.“ Auch er selbst, als er die Geschäftsführung übernommen hatte, saß oft hier, organisierte, telefonierte. „Danke! Danke, dass ich das hier erleben darf.“

Wer sich im sogenannten Unterkunftsbereich auf dem Gelände der alten Flakkaserne bewegt, bleibt schnell am prägnanten Kastellbau hängen, in dem auch die „Kantine Wilbert“ zu Hause war. Zwei Großküchen, eine weitere Kantine und das Unteroffiziersheim waren hier zu finden.

i Wenn man aufs Kasernengelände gelangt, befindet sich rechts das ehemalige Gebäude der Standortverwaltung. Geradeaus geht man auf den Kastellbau zu, in dem sich linker Hand die Kantine Wilbert befand. Katrin Steinert

Das Gebäude war Dreh- und Angelpunkt des alltäglichen Kasernenlebens der Soldaten: ein viereckiger Bau, dessen Flügel sich um einen großen Innenhof gruppieren, in dem eine große Trauerweide stand. Der grüne Riese, Wilbert kann es kaum fassen, liegt zerteilt am Boden, einige Äste dringen durch kaputte Fenster von außen ins Gebäude. Dass der Baum gefällt wurde, zeigt: Hier geht es bald los. Die Abrissmaschinen brauchen Platz.

Im geplanten Wohnviertel Ellinger Höhe werden bis zu 2000 Menschen in Ein- und Mehrfamilienhäusern leben – entlang einem parkähnlichen grünen Band. Ein komplett neuer Stadtteil soll entstehen, der auch einen Gemeinschaftsplatz, Kita, Nahversorger und vieles mehr bieten soll. BPD-Regionalbüroleiter Adrian Jukic erklärte vor einigen Wochen im Gespräch, dass die Ausschreibungen für den Rückbau vorbereitet werden.

Joe Wilbert dreht sich, schaut sich im Chaos der Kneipe um. Er holt sein Handy aus der Umhängetasche und fotografiert, was er nicht begreifen kann. Dann geht er über den Schutt zum Seiteneingang, wo das Grün reinwuchert, und bleibt stehen. „Hier im Nebenraum wurde Livemusik gespielt“, sagt er, und man merkt, dass in seinem Kopf ein Film mit Musik und schunkelnden Menschen abläuft.

Joe Wilbert hatte eine Kindheit, die nicht viele hatten, und die er nicht missen will: Während Mitschüler im Garten oder auf dem Spielplatz tobten, kletterte der Junge über Panzer, fuhr in Militärwagen mit oder spielte Ritter im kleinen Wäldchen neben den Werkstatthallen. Später wurden Autos kurzgeschlossen – und es wurde viel gefeiert. Von einigen Erlebnissen hat er Fotos gefunden und mitgebracht: als Kind im Flecktarnanzug oder kniend neben einem Gewehr, als Teenager auf einem Panzer.

i Joe Wilbert lebte in seiner Kindheit und Jugend mitten auf einem Abenteuerspielplatz, wie er sagt. Joe Wilbert

„Das war toll hier“, sagt Wilbert und erzählt, dass auch immer viel Radau war mit den ganzen Lkws und Panzern. Damals hatte er auch viele Freunde. Er grinst. „Wer hatte schon so einen Abenteuerspielplatz zu bieten?“ Später kamen die Pommes als Offerte an Freunde hinzu, dann Treffen und Partys im eigenen Keller. Dort runter will der Senior an diesem Tag aber nicht steigen. Licht fehlt, und das geprellte Knie streikt.

Spürbar aufgeregt wird der 71-Jährige, als er den ehemaligen Wohnbereich seiner Familie betritt und die Treppen hinauf ins erste Obergeschoss steigt.

i Die roten Vorhänge im Büroraum kennt Joe Wilbert noch: Sie stammen aus der Zeit, als seine Mutter hier das Sagen hatte. Katrin Steinert

Erst regungslos steht er in seinem ehemaligen Zimmer, das er sich damals mit seinem älteren Bruder Udo teilte. Dann zeigt er, wo ihre Betten standen. Im leeren Raum, gelblich gestrichen, hängt heute nur noch mit Tesafilm befestigt ein buchgroßes Bild, das zwei Mädchen am Strand zeigt und das Wilbert nicht kennt. Er tritt ans Fenster, blickt auf den breiten Grünstreifen mit Bäumen, der zwischen ihm und dem großen mehrstöckigen Unterkunftsgebäude liegt. Dort drüben schliefen die Wehrdienstleistenden – damals.

Jeden Morgen um 6 Uhr rief Wilberts Mutter „mit ihrer begnadet hohen Stimme, sodass alles wach wurde: ,Udo, a u f s t e h e n!“ Daran erinnert sich der 71-Jährige noch genau. Dann gingen die Fenster auf, und von draußen tönte es im Soldatenchor: „U d o, aufstehen!“ Wilbert lacht, während er das erzählt. Dann muss er schlucken.

i Joe Wilbert steht vor dem Gebäude, in dem im Untergeschoss die zweite Kneipe untergebracht war, die er "Mannschaftscasino" taufte. Katrin Steinert

Bis zu seinem 18. Lebensjahr hatte Joe Wilbert hier gelebt, ging für den Grundwehrdienst fort und kehrte Anfang seiner Zwanziger verheiratet mit seiner ersten Ehefrau zur Mutter in die Wohnräume zurück. Er wurde Geschäftsführer des Betriebs, bekam seine Tochter Leslie. Neben der „Kantine Wilbert“ hatten die Wilberts eine weitere (Keller)Kneipe in einem der Unterkunftsgebäude. Auch dieser Raum existiert noch heute. Wilbert nannte die Kneipe früher „Mannschaftscasino“. Eine Anspielung auf die Offizierscasinos, die den höheren Dienstgraden vorbehalten waren.

Als Wilbert vor einigen Monaten gefragt wurde, ob er die verlassenen Stätten besuchen mag, eine Heimkehr unternehmen, sagte er zwar direkt zu. Was er aber erst im Nachgespräch verriet: Er hatte überlegt, ob er den Trip emotional verkraften würde. „Aber diese Chance, noch einmal hierherzukommen, konnte ich mir nicht entgehen lassen.“

i Joe Wilberts Mutter, die die Kantine bis etwa 1980 betrieb, schaut aus dem Fenster des Eckbaus heraus. Wilbert fühlt sich eng mit ihr verbunden. Joe Wilbert

Dieser Ort ist vor allem mit Erinnerungen an seine Mutter verbunden, die 2006 starb, und mit der Joe Wilbert bis heute Zwiegespräche „führt“, mal witzige, mal ernste. Wilbert war zuletzt in ihrem Todesjahr an der Kaserne gewesen, ohne in die Gebäude gelangen zu können. „An dem Tag, an dem ich merkte, dass Mutter sich verabschiedet, bin ich hergekommen“, sagt er. Der Koblenzer wollte bewusst dorthin gehen, wo er seine Mutter so viele Jahre erlebt hatte.

Oben in der alten Eckwohnung im Kastell ist kaum noch etwas wie zu Wilberts Zeit. Das Wohnzimmer wurde verkleinert, aus einem Raum wurden zwei gemacht. „Hier waren sicher Büros drin“, überlegt Wilbert. Er tritt in die Küche, ans Fenster. „Wir haben hier tolle Abende mit Freunden verbracht.“ Die kleine Tochter schlief nebenan. Der 71-Jährige schaut raus. Wenn er früher kochte und unten in den Maschinenhallen Militärfahrzeuge repariert wurden oder Motoren aus Jux laut aufheulten, dann war das manchmal ohrenbetäubend, sagt er. „Dann habe ich schon mal runter geschrien. Dann war es gut.“

i Joe Wilbert blickt hinaus, sieht auch das Wäldchen, in dem er früher spielte. Katrin Steinert

Das Wäldchen, in dem er so gern als Kind spielte, sieht er von hier oben auch. Es gefällt ihm immer noch. „So viele Bäume, einfach toll!“ Generell ist die ganze Anlage sehr grün. Wilbert genießt die Stille, lauscht den Vogelstimmen und wird andächtig. „Die Menschen, die hier einmal wohnen werden, leben traumhaft.“ Darauf sei er sehr gespannt, wie dann alles aussieht.

Seine Erinnerungen, die er nun auffrischen durfte, nimmt ihm keiner weg. Ein paar Fotos aus der Zeit hat er auch. Und bald wird hier oben eine neue (Stadt-)Geschichte geschrieben.