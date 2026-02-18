Neustart in der Altstadt Frischer Look für „Die Gauchos“ am Koblenzer Plan Doris Schneider 18.02.2026, 16:30 Uhr

i Ganz verändert sieht das Restaurant "Die Gauchos" am Plan nun aus: Boden, Wände, Möbel sind neu. Danail Neykov

Nach einer umfassenden Renovierung haben die Betreiber Danail Neykov und Danail Zahraviev ihr Restaurant wiedereröffnet. Das beliebte Lokal für Steaks und Burger am historischen Platz zeigt sich nun in einem modernen Innendesign.

Es war ein ambitioniertes Unterfangen, aber es hat alles bestens geklappt: Sogar einen Tag früher als geplant haben die beiden Betreiber Danail Neykov und Danail Zahraviev das Lokal „Die Gauchos“ am Koblenzer Plan wieder eröffnen können. „Wir bekommen sehr viel Lob von allen Gästen“, sagt Neykov zufrieden.







