Neustart in der Altstadt
Frischer Look für „Die Gauchos“ am Koblenzer Plan
Ganz verändert sieht das Restaurant "Die Gauchos" am Plan nun aus: Boden, Wände, Möbel sind neu.
Ganz verändert sieht das Restaurant "Die Gauchos" am Plan nun aus: Boden, Wände, Möbel sind neu.
Danail Neykov

Nach einer umfassenden Renovierung haben die Betreiber Danail Neykov und Danail Zahraviev ihr Restaurant wiedereröffnet. Das beliebte Lokal für Steaks und Burger am historischen Platz zeigt sich nun in einem modernen Innendesign.

Es war ein ambitioniertes Unterfangen, aber es hat alles bestens geklappt: Sogar einen Tag früher als geplant haben die beiden Betreiber Danail Neykov und Danail Zahraviev das Lokal „Die Gauchos“ am Koblenzer Plan wieder eröffnen können. „Wir bekommen sehr viel Lob von allen Gästen“, sagt Neykov zufrieden.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGastronomie

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren