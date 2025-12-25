Friedliche Stimmung trotz eines negativen Haushalts

Im Ergebnishaushalt der VG Weißenthurm steht im kommenden Jahr ein Minus in Höhe von fast 2 Millionen Euro. Trotzdem verläuft die Haushaltssitzung friedlich – und es gibt lobende Worte für das, was gut läuft.
Womöglich trugen auch die Pfadfinder aus Kaltenengers, die wie jedes Jahr im Ratssaal das Friedenslicht aus Bethlehem überbrachten, ihren Teil bei: Denn friedlich ging es danach zu, als der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm in einer guten, kooperativen und von großem gegenseitigen Respekt der Fraktionen getragenen Atmosphäre einstimmig den nicht ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2026 verabschiedete.