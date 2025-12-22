Weihnachtliches Hobby Friedhelm Ibald hat mehr als hundert Krippen gefertigt Erwin Siebenborn 22.12.2025, 18:00 Uhr

i Mit viel Liebe zu Detail und Originalität baut Friedhelm Ibald aus Lehmen Weihnachtskrippen. Erwin Siebenborn

Seit er Rentner ist, hat Friedhelm Ibald bereits mehr als hundert Weihnachtskrippen gebaut. Der Lehmener legt dabei viel Wert auf Originalität und hat eine Liebe fürs Detail. Das Material findet er meist in der Natur.

Die symbolträchtige Darstellung der Geburt Christi, das Erlebnis der Besinnlichkeit in der Weihnachtszeit, Kreativität mit persönlicher Note und handwerkliche Kunst bilden für Friedhelm Ibald aus Lehmen seit vielen Jahren gute Gründe für den Bau von Weihnachtskrippen.







