Eine nicht endende Geschichte
Freizeitbad Tauris sorgt für emotionale Debatten im Stadtrat
Das Freizeitbad Tauris in Mülheim-Kärlich hat seit vielen Jahren geschlossen.
Das Freizeitbad Tauris in Mülheim-Kärlich hat seit vielen Jahren geschlossen.
Ingo Beller

Während der jüngsten von vielen Stadtratsdebatten in Mülheim-Kärlich zum stillgelegten Freizeitbad Tauris wurde es emotional. Nachdem das dritte Ausschreibungsverfahren für die Investorensuche keinen Erfolg brachte, ist die Frage: Wie geht es weiter?

Lesezeit 4 Minuten
Das Mülheim-Kärlicher Freizeitbad Tauris bleibt bis auf Weiteres eine nicht endende Geschichte. In einer am Gründonnerstag anberaumten – also eigentlich in den Sitzungsferien gelegenen – und manchmal emotional verlaufenden Stadtratssitzung wurde einstimmig beschlossen, das nun bereits dritte Ausschreibungsverfahren für die Suche nach einem Investor endgültig aufzuheben.

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