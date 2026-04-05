Eine nicht endende Geschichte Freizeitbad Tauris sorgt für emotionale Debatten im Stadtrat Winfried Scholz 05.04.2026, 13:30 Uhr

i Das Freizeitbad Tauris in Mülheim-Kärlich hat seit vielen Jahren geschlossen. Ingo Beller

Während der jüngsten von vielen Stadtratsdebatten in Mülheim-Kärlich zum stillgelegten Freizeitbad Tauris wurde es emotional. Nachdem das dritte Ausschreibungsverfahren für die Investorensuche keinen Erfolg brachte, ist die Frage: Wie geht es weiter?

Das Mülheim-Kärlicher Freizeitbad Tauris bleibt bis auf Weiteres eine nicht endende Geschichte. In einer am Gründonnerstag anberaumten – also eigentlich in den Sitzungsferien gelegenen – und manchmal emotional verlaufenden Stadtratssitzung wurde einstimmig beschlossen, das nun bereits dritte Ausschreibungsverfahren für die Suche nach einem Investor endgültig aufzuheben.







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