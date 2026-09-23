Ratsdrama in Mülheim-Kärlich
Freizeitbad Tauris: Kommt es endlich zur Entscheidung?
An die Verbandsgemeinde geben, oder doch zum vierten Mal ausschreiben? Beim Thema Tauris wird am Donnerstag ein wichtige Entsche
An die Verbandsgemeinde geben, oder doch zum vierten Mal ausschreiben? Beim Thema Tauris wird am Donnerstag ein wichtige Entscheidung erwartet.
Rico Rossival

Alles auf Anfang oder endlich die finale Entscheidung: Für die seit Jahren bestehende Frage nach der Zukunft des Mülheim-Kärlicher Freizeitbades Tauris, steht genau diese Situation nun in der Stadtratssitzung bevor. Eine Analyse. 

Lesezeit 4 Minuten
Wie geht es mit dem Tauris weiter? Eine Antwort auf diese Frage, die nicht nur die Stadtpolitik seit Jahren umtreibt, sondern auch die Fans des einstigen Spaß- und Freizeitbades, könnte sich der Stadtrat in dieser Woche selbst geben: Auf der Sitzung des Gremiums am Donnerstag, 24.
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