Alles auf Anfang oder endlich die finale Entscheidung: Für die seit Jahren bestehende Frage nach der Zukunft des Mülheim-Kärlicher Freizeitbades Tauris, steht genau diese Situation nun in der Stadtratssitzung bevor. Eine Analyse.
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Wie geht es mit dem Tauris weiter? Eine Antwort auf diese Frage, die nicht nur die Stadtpolitik seit Jahren umtreibt, sondern auch die Fans des einstigen Spaß- und Freizeitbades, könnte sich der Stadtrat in dieser Woche selbst geben: Auf der Sitzung des Gremiums am Donnerstag, 24.