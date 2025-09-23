Die Freibadsaison ist abgelaufen, Zeit für den Vallendarer Verbandsgemeinderat, zum Freizeitbad auf dem Mallendarer Berg Bilanz zu ziehen. Außerdem wird die Anlage auf den Winter vorbereitet.

Gleich mehrfach ist das Freizeitbad auf dem Mallendarer Berg Thema in der jüngsten Sitzung des Rats der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar gewesen.

Zum einen hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, dass alle Sportvereine der VG Vallendar ab einer Außentemperatur von 30 Grad das Bad kostenfrei nutzen dürfen, falls dann ein reguläres Training nicht möglich ist und die Vereine eine Aufsicht organisieren.