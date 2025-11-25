„Black Friday“ in Innenstadt Freitagabend wird Koblenz zur Einkaufs-Event-Stadt 25.11.2025, 08:53 Uhr

i Die Löhrstraße, die Koblenzer Einkaufszentren und die Läden in der Altstadt laden am Freitag, 28. November, zum Late-Night-Shoppen ein. Begleitet wird dies von vielen Akionen. Alexej Zepik

Der sogenannte Black Friday lässt die Online-Handel-Zahlen hochschnellen, aber er geht auch analog: Am Freitag, 28. November, verwandeln sich die Koblenzer Löhrstraße und die Einkaufszentren in Erlebniszonen – Tanzen inklusive.

Der „Black Friday“, der Haupttag für den vorweihnachtlichen Handel, wird in Koblenz ganz bunt: Die Innenstadt wird in farbenfrohes Licht getaucht, wenn die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet sind.Und es geht nicht nur ums Einkaufen, denn die meisten Geschäfte bieten besondere Aktionen und Rabatte an, heißt es in einer Pressemitteilung der Koblenz-Touristik.







