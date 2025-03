An welchem Punkt Ihrer Familiensaga befinden wir uns?

Der vierte Roman „Im Strudel der Dämonen“, bezieht sich auf die Zeit von 1933 bis 1945. Dieser Band bildet das Herzstück meiner Werke, da es sich mit der Judenverfolgung hier, in Koblenz und Vallendar, anhand von fiktiven Tätern und Opfern auseinandersetzt. Der fünfte Roman, „Im Quellgebiet der mörderischen Flut“, hat den Schwerpunkt der Strafverfolgung der NS-Massenmörder durch den fiktiven Polizeibeamten Hubert Homburger in den 60er-Jahren. Zurzeit arbeite ich am zweiten Teil des „Gendarmen“, wo es um die Familien der Täterinnen und Täter geht und was die Massenmorde mit ihnen gemacht haben. Dieses Buch findet im Hier und Heute statt, wobei die Perspektive zwischen den historischen Ereignissen wechselt.

Kann man ein Menschenleben überhaupt von seinem historischen Umfeld trennen – gerade in Zeiten, wie denen, die Sie beschrieben haben?

Ich denke nein, denn wir werden von unserem politischen gesellschaftlichen Umfeld determiniert. Ganz extrem ist dies natürlich in Diktaturen. Meine Großeltern mütterlicherseits wurden zum Gestapo-Verhör geladen, weil sie beim Einsteigen in die Tram nicht den sogenannten deutschen Gruß entboten haben. Dieses Beispiel zeigt im Kleinen, wie sehr der NS-Staat das Leben seiner Bürger gängelte und kriminalisiert hat, weil sie sich nicht den Vorgaben, heute würde man sagen Mainstream, beugen wollten. Freiheit ist der Feind einer jeden Diktatur.

Was macht Ihre Saga besonders? Was erwartet den Leser, was er bei anderen Büchern nicht bekommt?

In meinen Werken werden Handlungsstränge entwickelt, die parallel verlaufen und dennoch eng miteinander verwoben sind: Der ehemalige Kutscher von Herrn Doktor Rosenzweig etwa steigt aufgrund seines Beitritts zur NSDAP und Brutalität als SA-Mann zum Herrscher über Leben und Tod in Koblenz und Umgebung auf. Damit verbunden sind Entrechtung und Leiden der Familie Rosenzweig. Der Arzt wird auf den Straßen von Koblenz anlässlich der Reichspogromnacht getötet, weil er einem jüdischen Mitbürger medizinische Hilfe leisten möchte. Die Ehefrau des Getöteten muss fliehen und wird in Vallendar vom Widerstand versteckt. Diesem schließt sich der Polizist Homburger an, als er erkennen muss, dass er ein Kind mit Einschränkungen, auf Befehl nach Hadamar in den sicheren Tod verbracht hat. Dieses Buch ist eine Reise in jene Zeit und macht das Grauen emotional erlebbar, wobei nicht moralisiert, sondern bildgewaltig beschrieben wird.