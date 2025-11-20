Als Abkühlung in Hitzesommern Freies Trinkwasser für alle in Mülheim-Kärlich? 20.11.2025, 16:00 Uhr

i Bis es wieder Sommer ist und die Temperaturen steigen, dauert es zwar noch eine Weile, in Mülheim-Kärlich möchte man sich aber frühzeitig vor der nächsten Hitzewelle schützen. Deshalb ging es in der vergangenen Stadtratssitzung um die Errichtung von Trinkwasserbrunnen und Refill-Stationen. (Symbolfoto) Kevin Ruehle

Leicht zugängliches Trinkwasser: Das soll es in Mülheim-Kärlich geben, finden SPD und FWG. Die eine Fraktion reichte deshalb in der vergangenen Stadtratssitzung einen Antrag zur Errichtung von Refill-Stationen ein, die andere für Trinkwasserspender.

Kostenfreies, leicht zugängliches Trinkwasser für alle: Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Stadtrats Mülheim-Kärlich. Den Menschen soll die immer extremer werdende Hitze der bevorstehenden Sommer erträglicher gemacht werden. Die FWG setzt dabei auf die Einrichtung von Refill-Stationen, die SPD auf Trinkwasserspender.







Artikel teilen

Artikel teilen