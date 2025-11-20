Freies Trinkwasser für alle in Mülheim-Kärlich?

Leicht zugängliches Trinkwasser: Das soll es in Mülheim-Kärlich geben, finden SPD und FWG. Die eine Fraktion reichte deshalb in der vergangenen Stadtratssitzung einen Antrag zur Errichtung von Refill-Stationen ein, die andere für Trinkwasserspender.
Kostenfreies, leicht zugängliches Trinkwasser für alle: Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Stadtrats Mülheim-Kärlich. Den Menschen soll die immer extremer werdende Hitze der bevorstehenden Sommer erträglicher gemacht werden. Die FWG setzt dabei auf die Einrichtung von Refill-Stationen, die SPD auf Trinkwasserspender.